Sorpresi a rubare all’isola ecologica, due persone bloccate dai carabinieri e arrestate

Sorpresi a rubare all’isola ecologica, i carabinieri arrestano due persone. La refurtiva era caricata su un’auto dove è stata rinvenuta dai militari. I due ladri sono finiti in manette per furto aggravato in concorso.

E’ accaduto venerdì, 19 aprile intorno alle 17 e 30 presso l’isola ecologica di Bettola (PC), quando una pattuglia della locale Stazione ha notato giungere un’auto con a bordo due persone. Queste, a piedi, sono entrate nell’isola ecologica e hanno accatastato del materiale nei pressi di un varco presente nella rete metallica di recinzione.

Usciti dal sito, dopo pochi minuti, sull’auto con cui erano arrivati, utilizzando il varco presente hanno caricato del materiale e si allontanavano velocemente. I carabinieri di Bettola hanno seguito la vettura e l’hanno bloccata non molto distante dall’isola ecologica. Identificati, hanno ammesso di essere appena usciti dall’isola ecologica e di aver asportato materiale vario attraverso un foro presente nella recinzione, che al momento avevano riposto nel baule della macchina.

I carabinieri li accompagnavano in caserma e davano corso alla perquisizione del veicolo. Tutto il materiale recuperato consistente in 6 televisori, 2 monitor per computer, 17 batterie e 1 spremiagrumi, chiaramente proveniente dall’isola ecologica è finito sotto sequestro.

Acquisita formalmente la denuncia di furto sporta dal Sindaco pro tempore del Comune di Bettola, effettuati i doverosi approfondimenti ed acquisiti i necessari riscontri, per la coppia di ladri, due stranieri disoccupati di 44 e 51 anni, dimoranti in Piacenza, è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso.

Il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa di ulteriori udienze, sottoposto i due uomini all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza.