Sorpreso dopo aver rubato un’auto, aggredisce e ferisce due agenti poi viene bloccato e arrestato

Sorpreso dopo aver rubato un’auto aggredisce gli agenti ma viene bloccato. I fatti sono accaduti questa mattina in via IV Novembre, nei pressi del parcheggio del Cheope. Alcuni residenti hanno notato un uomo nordafricano aggirarsi con fare sospetto tra le vetture parcheggiate e hanno chiamato la polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo al volante di un Jeep Renegade non di sua proprietà e gli hanno intimato di scendere. Di tutta risposta il malintenzionato ha spintonato un’agente della polizia locale per guadagnare la fuga aggredendo anche un poliziotto delle Volanti. Alla fine il ladro è stato bloccato e arrestato non senza difficoltà. I due operatori rimasti feriti non hanno riportato lesioni preoccupanti. Lo straniero con sé aveva anche un coltello.