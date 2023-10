Aveva scelto il rimpatrio per evitare il carcere, sorpreso tempo dopo in Italia senza permesso

L’ufficio Immigrazione ha proceduto all’ accompagnamento presso il CPR di Bari di un cittadino albanese pregiudicato di circa 30 anni ,destinatario di provvedimento di espulsione a seguito di scarcerazione. Entrato in carcere nel 2015 poiché condannato per reati in materia di stupefacenti, resistenza e falsità documentali, nel 2017 aveva richiesto l’espulsione quale misura alternativa alla detenzione e pertanto ha fatto rientro in Albania.

Tornato in Italia nel 2018 senza la speciale autorizzazione veniva nuovamente arrestato. Permanendo la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, al momento della scarcerazione, nella mattinata di ieri, è stato espulso.