Sospeso lo sciopero a Burberry, Cgil e Cisl: “Siamo soddisfatti, risultato arrivato grazie all’unità dei lavoratori”

Accordo firmato e gli scioperi iniziati ieri, 17 aprile, e proseguiti nella mattinata di oggi al polo logistico che gestisce la merce del marchio del lusso Burberry sono rientrati. Sono state accolte le richieste degli scioperanti: “Si è trovata una soluzione per i buoni pasto e stiamo proseguendo la strada per gli inquadramenti e i livelli retributivi attraverso un tavolo tecnico – commentano Massimo Tarenchi e Karim Mansar di Filt Cgil e Salvatore Buono di Fit Cisl – e a giorni partirà una trattativa per il premio di produzione che deve andare anche a quei lavoratori che fino ad oggi erano esclusi”.

“Inoltre, abbiamo ottenuto un buono welfare da 200€ che verrà riconosciuto a tutti i lavoratori in appalto”. La firma sull’accordo siglata dai rappresentanti dei lavoratori, Trend Log e Nippon srl, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, 18 aprile, e fa rientrare le proteste nei magazzini di via Strinati a Piacenza edi via Rossetti a Cortemaggiore. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, reso possibile dall’unità di tutti i lavoratori” concludono Cgil e Cisl.