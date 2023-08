Sound Show, il 19 luglio a Gossolengo una serata esagerata piena di musica e giochi

Sabato 19 agosto a Gossolengo è in programma “Sound Show“, una grande serata di giochi e divertimento con Radio Sound. Si parte alle ore 19, nella splendida cornice di Piazza Roma, con l’apertura degli stand gastronomici della Pro loco di Gossolengo.

Dalle ore 21 scatta il momento clou, infatti con Radio Sound si canta e si balla al ritmo delle canzoni dell’estate 2023 e con quelle più gettonate di sempre, e si gioca con il quiz condotto da Dj Angelo: in palio un buono vacanza per 4 persone. Gli ingredienti sono quelli giusti, quindi tutto è pronto per vivere sabato 19 agosto una serata esagerata ad ingresso libero.

L’evento che accende l’estate 2023 è organizzato dal Comune in collaborazione con Radio Sound e la locale Pro Loco.

Sound Show, il 19 luglio a Gossolengo