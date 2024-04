Spaccio tra i campi di Borgonovo, scatta il blitz dei carabinieri: due arresti, soldi e droga sequestrati

L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di certificare nel complesso un mercato illegale con al centro cessioni di droga.

Lo scorso mercoledì 17 aprile, nelle campagne di Berlasco nel comune di Borgonovo Val Tidone (PC) i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bobbio, supportati dai colleghi delle Stazioni di Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone e Rivergaro, hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti due stranieri irregolari originari del maghreb, rispettivamente di 45 e 25 anni, in Italia senza fissa dimora.

Dopo una serie di attività di osservazione condotta dai militari in borghese nell’area agricola della località Berlasco, caratterizzata dalla presenza a tratti di leggera vegetazione e di campi adibiti alla coltivazione contornati da canali di irrigazione, i carabinieri hanno individuato nel complesso un “mercato” illegale con al centro cessioni di droga, sostenuto da un flusso di acquirenti che erano soliti recarsi nella località individuata per acquistare e consumare stupefacenti.

L’intervento del pomeriggio del 17 aprile è scattato dopo una documentata cessione di circa 1 grammo di cocaina ad un acquirente di 51 anni, segnalato quale assuntore alla locale Prefettura. I carabinieri, quindi, hanno fermato i due pusher ed hanno trovato nella disponibilità dei due nordafricani una somma di denaro pari a circa 700 euro, ritenuta frutto dell’attività di spaccio, sequestrata assieme a un bilancino, tre cellulari e a circa 50 grammi di droga tra cocaina, eroina ed hashish.

I due pusher, dichiarati in stato di arresto, sono stati trattenuti presso la caserma di via Beverora ed il mattino dopo condotti dinanzi all’A.G. piacentina che convalidava l’attività e disponeva per uno degli arrestati la misura cautelare in carcere in attesa di altre udienze e per l’altro il divieto di dimora nella provincia di Piacenza.