Sparito nel nulla dal 6 gennaio, ricerche in corso per un uomo di 41 anni

Scomparso nel nulla dal 6 gennaio, si cerca un uomo di 41 anni, Nistor Costel, di origini rumene. L’uomo avrebbe raggiunto Piacenza poco tempo fa e trovando dimora in un’abitazione di Mucinasso insieme ad alcuni connazionali, per poi iniziare a lavorare per un’azienda edile della provincia. I conoscenti lo avrebbero visto per l’ultima volta la notte dello scorso 6 gennaio. Alto 1,76, occhi e capelli castani, al momento dell’ultimo avvistamento pare indossasse una tuta da ginnastica. Parrebbe da escludere un ritorno in patria dal momento che a denunciare la sparizione è stato proprio il fratello, residente in Romania, il quale ha raccontato alla polizia rumena di aver perso i contatti col familiare: dalla notte del 6 gennaio, infatti, Nistor non avrebbe più risposto al telefono (che ora risulta spento) e non si sarebbe più messo in contatto con la famiglia.