Spiritismo e medianità, doppio appuntamento sul paranormale con EPAS

Doppio appuntamento con EPAS, European Paranormal Activity Society, associazione che si occupa di ricerca sui fenomeni paranormali.

Venerdì 14 settembre alle 21, a Spazio 4.0 in via Manzoni 21, lo scrittore Roberto Rubinetti terrà un incontro dal titolo “Conversazione sulla medianità: domande e curiosità”.

Giovedì 20 settembre alle 21, presso la Casa delle Associazioni di via Musso 5, l’ufologo e scrittore Stefano Panizza tratterà il tema “Spiritismo fra medianità, fede e scienza”.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

EPAS è una realtà internazionale, presente anche a Piacenza con la sezione guidata da Marcello Chichinato. Una realtà che in questi ultimi anni ha assunto sempre maggiore autorità instaurando proficue collaborazioni con enti, privati e amministrazioni territoriali in tutta Italia: i tecnici si recano in edifici storici o abbandonati e con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche verificano (o smentiscono) la presenza di eventuali anomalie, come presenze o energie non convenzionali. Ma non solo. Le indagini sono ogni volta un’occasione per una vera e propria valorizzazione: gli edifici “passati al setaccio” con telecamere, fotocamere, laser e rilevatori elettromagnetici vengono raccontati anche sotto il profilo artistico, culturale e storico. Racconti destinati a diventare veri e propri documentari mostrati durante convegni e conferenze, oppure caricati su Youtube dove sistematicamente raccolgono migliaia di visualizzazioni. In altri casi EPAS ne approfitta per denunciare situazioni di degrado e abbandono poco conosciute.

Un aspetto cardinale dell’attività di EPAS è però anche la corretta divulgazione sul paranormale, un tema troppo spesso affrontato in maniera poco scientifica, con approcci grossolani e ridicoli o vincolati alla necessità di fare spettacolo.