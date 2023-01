Sport piacentino, Robert Gionelli del Coni:  “Il 2022 è stato un anno di grandi risultati. Nel 2023 continueremo a lavorare per coinvolgere sempre più ragazzi” – AUDIO

Sport piacentino, Robert Gionelli delegato del Coni ha fatto il punto sul 2022 e sui progetti del 2023 a Radio Sound.

Il 2022 è stato un po’ formalmente l’anno della ripartenza dopo due anni segnati dall’emergenza sanitaria. Un periodo duro che aveva bloccato allenamenti e a volte competizioni. E’ stato un anno per lo sport piacentino davvero importante con grandi risultati. Ad esempio i traguardi raggiunti da Carini (nella foto), Dalla Valle, Zanardi, Guarnieri, Perugino solo per citarne alcuni. Poi le conferme negli sport motoristici con il titolo Mondiali nella Motonautica di Max Cremona e quello Europeo con Giuseppe Rossi. Inoltre a San Nazzaro per il secondo anno consecutivo è stato organizzato il Campionato Mondiale di Formula Uno di Motonautica, quindi il massimo evento agonistico per questa disciplina. Poi il titolo Mondiale della scuderia automobilistica piacentina AF Corse. Insomma a livello di risultati è stato un grande anno pur venendo da due anni che a livello di preparazione non hanno permesso molto.

I sogni nel cassetto per il 2023?

Abbiamo tanti atleti giovani che possono in futuro dare ancora grandi soddisfazioni allo sport piacentino. Inoltre la mia speranza è quella di vedere sempre più ragazzi avvicinarsi al mondo dello sport, praticando attività sportive condividere quei valori sociali, culturali ed educativi che sono nel Dna dello sport. Come Coni vogliamo continuare a lavorare con le scuole e organizzare eventi promozionali perché il nostro sogno è portare lo sport nella vita di tutti i ragazzi. Questo è un sogno che speriamo di realizzare.

Sport piacentino, Robert Gionelli: AUDIO INTERVISTA