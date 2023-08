Donna denuncia il suo stalker, la polizia lo arresta poche ore dopo: era davanti a casa della vittima

Denuncia il proprio stalker la mattina, la polizia lo arresta la sera. I fatti sono accaduti ieri. Una donna si era recata in questura la mattina per sporgere querela verso un giovane che la perseguitava. La sera stessa, intorno, alle 19, la donna ha sorpreso l’individuo sotto casa sua e ha chiamato la polizia.

Le pattuglie, già in zona in quanto l’abitazione della donna, dopo la denuncia, era da considerarsi attenzionata, sono intervenuti rapidamente sul posto. Gli agenti hanno intercettato l’uomo ancora intento ad inveire contro la vittima. Lo hanno arrestato e lo hanno condotto in carcere.