Stazione di Sarmato, la Regione alle Ferrovie: “I lavori devono partire subito”

“I lavori per la ripresa della piena funzionalità della stazione ferroviaria di Sarmato devono partire subito. Ho già avuto modo di ribadire a Rfi, ora che la Soprintendenza ha approvato il progetto esecutivo, l’urgenza di procedere con il cantiere che interessa non solo i cittadini del comune piacentino. I ritardi in un settore strategico per la Regione, come quello del trasporto pubblico locale, non sono ammissibili. Abbiamo bisogno di avere servizi sicuri ed efficienti per offrire alle persone che ogni giorno devono spostarsi per motivi di lavoro o di studio, una valida alternativa all’utilizzo del mezzo privato”.

Così l’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, interviene sulla situazione della stazione del Comune di Sarmato, in provincia di Piacenza, di cui a giugno dovevano partire i lavori di Rete ferroviaria italiana.