Stroncato da un malore mentre taglia la legna, muore 69enne

Stroncato da un malore mentre taglia la legna nella sua azienda agricola. La vittima è Antonio Frati, 69 anni. L’uomo stava lavorando in un’azienda agricola nei pressi di Borgonovo quando improvvisamente si è accasciato a terra, colto da un malore. Le altre persone presenti in quel momento, tra cui la moglie, trovandolo stesso a terra, hanno subito chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Gli operatori hanno provato a rianimare il 69enne ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del dramma anche i carabinieri.