Studente picchiato nel cortile della scuola, indagini in corso. Rissa in un altro istituto cittadino

Ancora da chiarire quanto accaduto ieri mattina in una scuola superiore piacentina. Quel che è certo è che uno studente è stato picchiato all’interno del cortile dell’istituto.

La polizia locale sta ora cercando di risalire all’identità degli aggressori: non è da escludere che siano estranei alla scuola, soggetti che per qualche motivo siano riusciti a intrufolarsi nel perimetro della struttura per tendere l’agguato al giovane.

Purtroppo non è l’unico episodio di violenza in ambito scolastico. In un altro istituto è scoppiata una rissa tra alcuni studenti e uno di loro è finito a terra con alcune lesioni.