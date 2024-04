Successioni Tutelate: A Piacenza un incontro pubblico il 9 aprile per non farsi trovare impreparati

Successioni Tutelate, il diritto ereditario (o successorio) è costituito dall’insieme di norme che disciplina le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua dipartita. Per chiunque intenda devolvere propri i beni è dunque fondamentale disporre consapevolmente del patrimonio secondo le regole previste dalla legge, così come è altrettanto importante, per chi è “chiamato all’eredità”, conoscere la consistenza del patrimonio ereditario in termini di diritti e di oneri, anche per valutare se accettare o meno l’eredità stessa. Saranno queste le tematiche oggetto de Successioni tutelate.

Successioni Tutelate regole per un trasferimento sicuro dei beni

Le regole per un sicuro trasferimento dei beni, l’incontro pubblico e aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà a Piacenza martedì 9 aprile, nel corso del quale notai, avvocati, dottori commercialisti, Università Cattolica e associazioni dei consumatori (ADOC – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Cosumatori, Federconsumatori e Casa del Consumatore) illustreranno tutto quel che c’è da sapere sul tema, a partire dalla presentazione dell’omonima nuova Guida per il cittadino redatta dal Consiglio Nazionale del Notariato, le cui copie saranno anche distribuite gratuitamente ai partecipanti fino a esaurimento delle scorte.

Successioni Tutelate, l’incontro

Alle ore 17.00 i cittadini potranno partecipare, gratuitamente e senza necessità di prenotare il posto, all’iniziativa, che si terrà presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia n°12, promossa da Consiglio Nazionale del Notariato, Collegio Notarile di Piacenza, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il patrocinio di Comune e Provincia, oltre che con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori. 02/2024 Piacenza, 3 aprile 2024

Successioni Tutelate introduce la Sindaca di Piacenza

A introdurre il pomeriggio saranno la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, la Presidente del Collegio Notarile Maria Benedetta Pancera, la Vicepresidente della Provincia Patrizia Calza e la Presidente di Federconsumatori Piacenza Angela Cordani.

Successioni Tutelate gli interventi

Il primo degli interventi sarà poi quello del notaio Silvia Bricchi, che tratterà delle opportunità e soluzioni prospettate dal notaio prima e dopo l’apertura della successione, mentre Andrea Renda, Professore ordinario di Diritto Privato all’Università Cattolica parlerà della successione necessaria e della tutela dei legittimari; i possibili contenziosi che possono sorgere, e i percorsi per la conciliazione saranno invece esaminati dall’avvocato Roberto Caminati, mentre l’intervento conclusivo sarà quello di Gabriele Binaghi, commercialista, che analizzerà i profili fiscali nella gestione delle successioni.

La Presidente dei Notai piacentini

Il commento della Presidente dei notai piacentini, Maria Benedetta Pancera: “Noi notai siamo da sempre in relazione con gli altri ordini professionali e con le istituzioni del territorio, e questo incontro ne è una prova ulteriore. Altrettanto importante è il rapporto con i cittadini, che sono i nostri primi interlocutori, ogni giorno, nei nostri studi, e alla tutela dei quali è rivolta la nostra attività di professionisti e pubblici ufficiali. Come il recente ciclo di incontri che ha riguardato la consapevolezza dei diritti giuridici ed economici delle donne, così l’appuntamento del 9 aprile va nella direzione di diffondere sempre di più la conoscenza di quegli elementi base che consentono di prendere decisioni consapevoli e informate. In fondo, anche in tema di testamento, la libertà di scegliere passa dalla consapevolezza dei propri diritti e doveri, e per questo speriamo che il nostro impegno possa contribuire ad aumentarla”.

La Sindaca Tarasconi

“La nuova guida realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – costituisce un servizio prezioso per tutti i cittadini, che in questo testo possono trovare un punto di riferimento e un orientamento importante, su un tema che riguarda ciascuno di noi e su cui è fondamentale avere informazioni certe, consapevoli e affidabili. Ringrazio il Collegio Notarile di Piacenza, accanto a tutte le istituzioni, realtà associative e professionali che hanno collaborato, per l’impegno divulgativo nel rendere accessibili nozioni giuridiche e amministrative che rappresentano una forma essenziale di tutela dei diritti personali”.

Informazioni

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Collegio Notarile all’indirizzo e-mail consigliopiacenza@notariato.it o chiamando il numero 0523.327909. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilepiacenza.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.