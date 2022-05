Conservatorio Nicolini, successo per la passeggiata musicale

Da Piazza Duomo a Santa Maria in Cortina passando per la basilica di Sant’Antonino e il teatro Municipale per terminare la manifestazione nel Salone del Conservatorio Nicolini. Sono state queste le tappe della ‘Passeggiata Musicale’, evento, targato Conservatorio Nicolini, inserito all’interno della rassegna ‘Una Stagione su Misura’, curata da Patrizia Bernelich, che si è tenuto tra le vie del centro storico di Piacenza. Le classi del Nicolini, unitamente all’orchestra e al coro della scuola Calvino, alle orchestre dei licei Respighi e Gioia, al coro Le Voci del Terzo, alle associazioni Tempus Fugit e Bimbi in Musica, hanno così eseguito un concerto diffuso, seguito da decine di piacentini, con brani di Bach, Walsh, Vivaldi, Wagner, Piazzola, Young, Mozart, Sakamoto, Verdi, Caccini. “È stata una bellissima esperienza per gli studenti – ha commentato l’organizzatrice Patrizia Bernelich -. Complice anche una bellissima giornata, i piacentini hanno risposto con entusiasmo ‘seguendo’ la musica per tutto il centro storico; la gente aveva bisogno di musica e noi gliela abbiamo regalata”.