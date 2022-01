Superlega – C’è il recupero della 13a giornata per la Gas Sales Piacenza, Botti: “Con Vibo partita molto importante”

Recupero della 13a giornata tra Gas Sales Piacenza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in programma mercoledì 12 gennaio 2022 alle 20.30 con diretta su Volleyballworld.tv. I biancorossi cercano di conquistare la piena posta in palio per provare a scavalcare Monza in classifica e portarsi in quinta posizione al termine del girone di andata, sorpasso possibile solo in caso di vittoria da tre punti.

Con uno Stern in gran forma, MVP contro Modena e autore di 21 punti, Piacenza ospita una Tonno Callipo alla ricerca di riscatto dopo le ultime due sconfitte in campionato. Con Nishida ancora non al meglio, alle prese con un infortunio al polpaccio, e con Nelli indisponibile a causa della data di tesseramento successiva a quella inizialmente in programma nei calendari ufficiali della sfida con Piacenza, la Tonno Callipo potrà contare sull’apporto del tedesco Fromm per dare una scossa alla classifica che vede in calabresi in penultima posizione con 9 punti.

A presentare il match Massimo Botti, secondo allenatore Gas Sales Piacenza

“Siamo reduci da una sconfitta con Modena, dove però abbiamo dimostrato i nostri progressi e i nostri passi avanti. Mercoledì vogliamo portare a casa una vittoria e ci stiamo preparando per questo. E’ una partita che determina il nostro avversario nei quarti di finale di Coppa Italia e anche il nostro ranking alla fine del girone di andata. Sarà una bella sfida”.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Gli ex

Oleg Antonov a Vibo Valentia nel 2017/2018; Enrico Cester a Vibo Valentia nel 2020/2021; Thibault Rossard a Vibo Valentia nel 2020/2021; Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/2021; Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/2020.

A caccia di record

In carriera Regular Season: Leonardo Scanferla – 1 alle 100 partite giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija – 1 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Christian Fromm – 3 battute vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Luka Basic – 1 alle 100 partite giocate (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Maxwell Philip Holt – 4 punti ai 2100, 4 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Giovanni Maria Gargiulo – 6 punti ai 700 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).