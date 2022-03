Superlega – Ultima di campionato per la Gas Sales Piacenza: trasferta contro Vibo Valentia

La 13a e ultima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca, in programma domenica 20 marzo, sarà importante per la griglia Play Off e, soprattutto, per sancire il secondo team a scendere di categoria con Ravenna. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, sconfitta a Padova nell’ultimo turno, incontrerà al PalaMaiata Gas Sales Piacenza domenica alle 18.00. Gli emiliani, che ormai non possono più migliorare la sesta posizione, non possono lasciare senza rischi i 3 punti agli avversari perché in classifica Monza ha solo tre lunghezze da recuperare e potrebbe centrare l’aggancio last minute con sorpasso per numero di vittorie.

A presentare il match Edoardo Caneschi, centrale Gas Sales Piacenza

“Sarà sicuramente una partita difficile perché loro lottano per la salvezza, ma per noi sarà una partita importante in previsione dei playoff. Vogliamo confermare la nostra sesta posizione in classifica e per darci una spinta in più in vista dei playoff. Vibo ultimamente sta giocando bene, ma noi stiamo lavorando molto e saremo pronti e pieni di energie”.

Precedenti

6 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Ex

Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21, Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/20; Oleg Antonov a Vibo Valentia nel 2017/18, Enrico Cester a Vibo Valentia nel 2020/21, Thibault Rossard a Vibo Valentia nel 2020/21.