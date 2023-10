Symphonika On The Rock, il Tributo Sinfonico alle Leggende del Rock

In un’esplosione di musica e emozioni, “Symphonika on the Rock” trasforma i classici indelebili del rock in un’esperienza epica. Questo tributo sinfonico abbraccia le leggende come Queen, Pink Floyd, e Led Zeppelin, creando un ponte tra il passato e il presente attraverso l’armonia tra il rock e l’orchestra sinfonica. Una produzione straordinaria di Into The Music Productions, questo spettacolo offre un’esperienza visiva e sonora senza precedenti, dove luci, laser, e proiezioni si fondono per regalare un viaggio musicale unico. Scoprite il calendario del tour 2023/2024 e preparatevi a un concerto che supera i confini generazionali, unendo il pubblico di tutte le età in un’esperienza che celebra la grandezza del rock.

Un evento unico che unisce generazioni attraverso la musica rock e orchestra sinfonica.

Il rock, un genere musicale che ha attraversato le epoche, plasmato culture e influenzato generazioni, ha il potere di unire persone di tutte le età. E questa unione epica è ciò che definisce “Symphonika on the Rock” – un tributo sinfonico alle grandi leggende del rock.

Il Progetto

“Symphonika on the Rock” è un progetto ambizioso che ha catturato l’immaginazione di fan del rock di tutte le età. Questo straordinario spettacolo riarrangia in chiave sinfonica i classici del rock, brani intramontabili che hanno plasmato la storia della musica. La fusione di questi due mondi musicali crea un’esperienza unica in cui il rock incontra il sinfonico, il classico abbraccia il moderno.

Il progetto è stato realizzato con passione da Into The Music Productions, un team di esperti dedicati.

Lo Spettacolo

Nel cuore di “Symphonika on the Rock” ci sono le leggende del rock: Queen, Pink Floyd, Europe, Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, Rolling Stones e molti altri. Questi artisti hanno fatto sognare generazioni intere con le loro epiche canzoni, e ora queste leggendarie hit rivivono in una dimensione completamente nuova e in un impatto live straordinario, sia a livello audio che visivo.

Gli spettatori avranno il privilegio di vedere cantanti e special guest alternarsi sul palco, interagendo con la band e con l’orchestra sinfonica. Lo spettacolo offre momenti di rock adrenalinici, seguiti da parentesi acustiche di intensità emotiva. Le luci, i laser, il led wall e le proiezioni creano un’atmosfera magica che trasporta il pubblico nell’epoca d’oro del rock.

I grandi classici internazionali rimangono popolari ancora oggi, sia tra le generazioni più anziane che tra i giovani, come dimostrato dalle milioni di visualizzazioni e iscritti al canale YouTube dei Symphonika. La missione di “Symphonika on the Rock” è quella di offrire spettacoli memorabili, donando una nuova veste ai più grandi classici del rock e coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un’esperienza straordinaria.

Symphonika On The Road

Il tour 2023/2024 porta “Symphonika on the Rock” nei teatri più importanti d’Italia. Le date includono:

28 OTTOBRE – VICENZA – TEATRO COMUNALE

– VICENZA – TEATRO COMUNALE 03 NOVEMBRE – BOLOGNA – TEATRO CELEBRAZIONI

– BOLOGNA – TEATRO CELEBRAZIONI 10 NOVEMBRE – S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – PALARIVIERA

– S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – PALARIVIERA 11 NOVEMBRE – BARI – TEATRO TEAM

– BARI – TEATRO TEAM 12 NOVEMBRE – TARANTO – TEATRO ORFEO

– TARANTO – TEATRO ORFEO 20 NOVEMBRE – MILANO – TEATRO LIRICO

– MILANO – TEATRO LIRICO 25 NOVEMBRE – GROSSETO – TEATRO MODERNO

– GROSSETO – TEATRO MODERNO 3 DICEMBRE – ALESSANDRIA – TEATRO ALESSANDRINO

– ALESSANDRIA – TEATRO ALESSANDRINO 08 DICEMBRE – BELLUNO – TEATRO COMUNALE

– BELLUNO – TEATRO COMUNALE 15 DICEMBRE – PIACENZA – TEATRO POLITEAMA

22 DICEMBRE – ODERZO – TEATRO CRISTALLO

– ODERZO – TEATRO CRISTALLO 12 GENNAIO – FERRARA – TEATRO NUOVO

– FERRARA – TEATRO NUOVO 27 GENNAIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO

– TORINO – TEATRO COLOSSEO 10 FEBBRAIO – ANCONA – TEATRO DELLE MUSE

– ANCONA – TEATRO DELLE MUSE 16 FEBBRAIO – MONTECATINI – TEATRO VERDI

– MONTECATINI – TEATRO VERDI 01 MARZO – VARESE – TEATRO DI VARESE

– VARESE – TEATRO DI VARESE 06 APRILE – TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

Biglietti disponibili su www.ticketone.it e symphonika.net

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza musicale straordinaria che unisce il passato e il presente, il classico e il moderno, il rock e il sinfonico. “Symphonika on the Rock” è più di un concerto; è un viaggio attraverso le epoche musicali e un tributo affettuoso alle leggende del rock. Un evento che vi farà sognare ed emozionerà, indipendentemente dall’età.

SITO UFFICIALE: symphonika.net

INSTAGRAM UFFICIALE: @symphonika.ontherock

FACEBOOK UFFICIALE: Symphonika on the Rock

CONTATTI: Into the Music Productions Srl