Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza, interruzione della circolazione stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmato l’intervento di sostituzione di una piastra coprigiunto danneggiata, in corrispondenza del ponte sul Fiume Trebbia, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza, alla progressiva chilometrica 1+450.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza, dalla progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva chilometrica 2+950, dalle ore 22.00 del giorno 02.08.2022 alle ore 06.00 del giorno 03.08.2022, per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza).