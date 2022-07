Teatro in Santa Chiara, atteso appuntamento a Piacenza il 7 luglio con la Rimbamband

Atteso appuntamento a Piacenza con la Rimbamband, il celebre gruppo comico e teatral-musicale pugliese formato da Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo, Nicolò Pantaleo. Sarà nello spazio all’aperto di Santa Chiara, sullo Stradone Farnese, giovedì 7 luglio alle ore 21.30 con “Rimbamband Show”, spettacolo che chiude la rassegna estiva di Teatro Gioco Vita “Teatro in Santa Chiara”, direzione artistica di Diego Maj, organizzata grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Si tratta di un gradito e atteso ritorno a Piacenza dei cinque musicisto che il centro di produzione diretto da Diego Maj aveva portato per la prima volta nella nostra città nel 2019 al Teatro Municipale. E sono ancora loro… sono ritornati: il sassofonista avanzo di balera, rubato alla banda di paese, il contrabbassista stralunato, il pianista virtuoso, il batterista rompiscatole, il capobanda, ormai sempre più esaurito. La Rimbamband: Raffaello Tullo (voce, percussioni), Renato Ciardo (batteria), Nicolò Pantaleo (Sax, bombardino, tromba), Vittorio Bruno (contrabbasso), Francesco Pagliarulo (pianoforte).

I nostri cinque suonatori sognatori continuano a giocare con le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, gli strumenti, l’immaginazione, il corpo, le parole e la loro genuina follia.

Un vero tour de force della comicità, nel quale il pubblico sarà in balìa di questi cinque straordinari musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano… giocano.

Allo spegnersi delle luci, come per magia, il reale si farà surreale, l’impossibile diventerà possibile, il possibile improbabile. Verremo travolti dall’irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente.

Così, dopo lo spettacolo, chi passerà davanti al teatro vedrà uscire persone con una luce diversa negli occhi, lo sguardo di chi ha ritrovato qualcosa che aveva smarrito da tempo: l’incanto di rincontrare il nostro fanciullo perduto.

Uno spettacolo leggero, ma allo stesso tempo creativo, ben costruito e gradevole. Un turbillon incontenibile di suoni e parole che non sono la mera somma dei singoli sketch ma hanno un filo logico drammaturgico. Ci sarà ancora una volta da rimanere affascinati dalla capacità tecnica di questi incredibili musicisti.

Piacenza – Santa Chiara (Stradone Farnese 11)

Giovedì 7 luglio 2022 ore 21.30 – TEATRO in SANTA CHIARA

costumi Lucrezia Tritone

produzione Agidi

