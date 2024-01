Giorno della Memoria, a Fiorenzuola al Teatro Verdi il 24 gennaio in scena “Il diario di Anne Frank”

Appuntamento speciale, nella settimana in cui si celebrerà la ricorrenza del Giorno della Memoria, per la stagione 2023-2024 del teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, che mercoledì 24 gennaio, alle 20.45, ospiterà la rappresentazione “Il diario di Anne Frank”, di Frances Goodrich e Albert Hackett, e con la regia di Carlo Emilio Lerici. Il cast degli interpreti è composto da Roberto Attias, Eleonora Tosto, Raffaella Alterio, Francesca Bianco, Beatrice Coppolino, Vinicio Argirò, Tonino Tosto, Susy Sergiacomo, Fabrizio Bordignon, Roberto Baldassari; nel corso dello spettacolo, i brani tradizionali ebraici saranno inoltre cantati da Eleonora Tosto.

La rappresentazione sarà riproposta giovedì 25 gennaio, alle 10, per gli studenti dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Mattei” di Fiorenzuola d’Arda.

LA RAPPRESENTAZIONE SCENICA

La rappresentazione inizia con Otto Frank, unico sopravvissuto della famiglia, che ritrova nella soffitta il “Diario” curato da sua figlia Anne: mentre Otto comincia a leggere, in una sorta di evocazione dalle pagine del “Diario”, riprenderanno vita le vicende della famiglia Frank nella Amsterdam occupata dai nazisti, nel corso del 1942. La scenografia dello spettacolo è sviluppata su due livelli e quattro ambienti, in cui gli attori in scena racconteranno la quotidianità della famiglia Frank, in un sottile equilibrio tra tragedia e leggerezza.

LA STAGIONE TEATRALE 2023-2024

“Ritorno a Itaca”, la stagione 2023-2024 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita presso Inform’Art, l’ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle 19 nei giorni degli spettacoli; agli indirizzi mail teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it o cultura@comune.fiorenzuola.pc.it, o al numero di telefono 0523-985253.