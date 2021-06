Pittolo e Ivaccari, una nuova rete di telecamere di videosorveglianza: “Maggiore sicurezza nelle frazioni”

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di installazione di 5 nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale, che saranno posizionate nelle località di Pittolo e Ivaccari, individuate come punti sensibili in cui occorre monitorare l’accesso dei veicoli. In particolare, l’intervento prevede l’installazione di 2 nuove telecamere di lettura targhe a Ivaccari, nei pressi dell’accesso Ovest della Strada Provinciale 6 e dell’accesso Nord da Strada Mussina. Per quanto riguarda Pittolo, le telecamere di lettura targhe saranno posizionate all’accesso Est da S.S. 45, accesso Ovest da Strada alla Mola, accesso Nord da via Leonardi Oreste.

“Si tratta di un intervento particolarmente atteso – sottolineano il Sindaco Patrizia Barbieri e gli Assessori ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, e alla Sicurezza, Luca Zandonella – su cui avevamo assunto un concreto impegno e che risponde alle esigenze degli abitanti delle due frazioni. In questo modo andiamo ad estendere ulteriormente il complessivo sistema di videosorveglianza, con telecamere di contesto e di lettura targhe, che stiamo realizzando nei punti più sensibili della città, dal centro alle frazioni, con particolare attenzione ai punti di accesso, in un’ottica di maggiore sicurezza per i piacentini”.

“Le nuove telecamere – sottolineano Barbieri, Tassi e Zandonella – garantiranno sia la prevenzione di fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza, sia la repressione degli stessi, ricorrendo alle informazioni che il sistema di videosorveglianza saprà fornire. Inoltre, sarà possibile sorvegliare in tempo reale zone che presentino particolare criticità e rassicurare gli abitanti, garantendogli una maggiore sicurezza e tranquillità”.

Il sistema di videosorveglianza, che garantirà la massima qualità delle immagini, sarà perfettamente integrato con i sistemi analoghi già operativi presso il Comune di Piacenza. I lavori, finanziati completamente con risorse dell’Amministrazione per un costo complessivo di 60 mila euro, prevedono il posizionamento dei plinti e di pali di supporto telecamera di altezza di 5 metri; la successiva installazione della telecamera stessa e il collegamento per la trasmissione dei dati. Il nuovo sistema di videosorveglianza dovrà essere conforme alle norme tecniche di riferimento, alla normativa inerente alla privacy, nonché al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) e alla direttiva del Ministero dell’Interno relativa ai sistemi di videosorveglianza in ambito comunale.