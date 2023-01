Venivano a lavoro con in tasca i telefoni rubati dal proprio magazzino, denunciati sei dipendenti Amazon

Dal magazzino Amazon di Castel San Giovanni erano stati rubati diversi telefoni cellulari di ingente valore. Un ammanco importante sul quale i vertici dell’azienda hanno deciso di fare luce immediatamente, rivolgendosi alla polizia. Come prima cosa gli investigatori della Squadra Mobile hanno cercato di identificare e rintracciare gli apparecchi rubati attraverso l’analisi di specifiche tecniche. A quel punto la sorpresa: sei dei telefoni rubati erano ancora all’interno del magazzino. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che, precisamente, si trovavano nelle tasche di sei dipendenti: per loro è scattata la denuncia per ricettazione.