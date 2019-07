Temporali e grandine, Allerta Meteo Gialla per lunedì 8 luglio. L’avviso della Protezione Civile e di Arpae riguarda anche il territorio piacentino. Infatti nella giornata di lunedì su città e provincia potrebbero verificarsi forti temporali a causa del transito in quota di aria più fredda.

Temporali e grandine, Allerta Meteo Gialla per lunedì 8 luglio

Nel pomeriggio l’arrivo della perturbazione porterà instabilità a iniziare da Alpi e Prealpi. In particolare con piogge e temporali anche forti in graduale propagazione ai settori di pianura veneti e friulani. Poi in serata questi fenomeni potrebbero interessare in serata anche Lombardia ed Emilia Romagna anche con grandinate e colpi di vento.