Tennis – La Vittorino de Feltre maschile ai playoff per la promozione in Serie C

Si fa onore anche la squadra maschile di tennis – dopo gli ottimi risultati conquistati da quella femminile – della Vittorino da Feltre. La formazione biancorossa, composta da Michele Pontoglio (3.1), Michele Brambilla (3.1), Simone Frà (3.3), dal Presidente Gianluigi Tedesco (3.3) e da Paolo Torre (4.2), ha infatti guadagnato l’accesso ai playoff per la promozione in Serie C.

Il cammino della Vittorino da Feltre

La Vittorino accede alla fase regionale finale grazie al percorso netto compiuto nella regolar season, tre vittorie conquistate in altrettanti incontri. Un eloquente 5-0 inflitto al TC Parma nella gara d’esordio sui campi di casa. Un altrettanto eloquente 4-1 conquistato nella seconda giornata di campionato a domicilio del TC Fidenza e la vittoria per 3-2 ottenuta nella terza e conclusiva giornata in terra reggiana contro Albinea.

Prima del girone a punteggio pieno, quindi, in attesa di conoscere l’avversario con cui dovrà misurarsi domenica prossima nel primo turno dei playoff, consapevole che per conquistare la promozione in Serie C la Vittorino dovrà vincere sia la prima gara che quella successiva. Tutto in programma fra quindici giorni contro la vincente di un altro girone regionale.

Lato femminile

Si sono invece infranti al primo turno dei playoff i sogni di promozione della squadra femminile della Vittorino, che dopo aver chiuso la regular season in testa alla classifica è stata sconfitta domenica scorsa, fuori casa, dal TC Nettuno di Bologna (3-0 il finale). Una battuta d’arresto che ha definitivamente sbarrato la strada verso la Serie B. Biancorosse costrette ad alzare bandiera bianca nella terza partita, dopo le sconfitte incassate da Alessandra Bertuzzi (3.3) e da Maria Lopedote (3.5). Katia Teruzzi (2.2) si è ritirata per colpa di un infortunio. Squadra femminile biancorossa – allenata dai maestri Marcello Griffini, Lorenzo Garberi e Patricia Chirea – di cui faceva parte anche Carolina Fiamma (3.5), Gloria Gianfardoni (3.4) e Martina Valla (4.2).

Commentano i maestri biancorossi Garberi e Griffini