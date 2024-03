Tennis – Vittorino da Feltre, ottimo pareggio 3-3 contro la favorita Sporting Club Parma

Debutto con un pareggio per la Vittorino da Feltre nel campionato di Serie C di tennis maschile. La formazione biancorossa, tornata quest’anno in C dopo aver conquistato la scorsa stagione la promozione dalla Serie D, ha disputato la gara d’esordio in trasferta a domicilio dello Sporting Club Parma conquistando, contro la favorita del girone, un ottimo pareggio (3-3 il finale).

Una nuova squadra

Squadra parzialmente rinnovata rispetto allo scorso anno con i nuovi innesti Alejo Prado (2.5) e Carlo Emanuele Marsilio (2.5). Accanto a loro Michele Brambilla (2.8), Mirko Frà (3.1), Michele Pontoglio (3.2) e Gianluigi Tedesco (3.2). Il maestro Marcello Griffini in veste di capitano e il consigliere Riccardo Pernigotti vicecapitano.

LEGGI ANCHE: Tennis – Francesco Zaffanella s’impone al biancorosso Mirko Fra e si aggiudica il Torneo della Vittorino

Vittorino subito in vantaggio al termine del primo incontro di singolo, vinto agevolmente da Prado contro Bastoni (6-1, 6-3 i parziali). Vantaggio arrotondato da Carlo Emanuele Marsilio, che nella seconda partita di singolo si è imposto contro Bellini (6-0, 7-6 i parziali). Buona prova, nonostante la sconfitta, per il giovane Mirko Frà che contro Coffrini si è arreso in due set chiudendo 2-6, 3-6. Il punto del momentaneo 2-2 è stato firmato da Delpogetto che a cospetto di Pontoglio ha messo in mostra ottime giocate. 6-2 il primo set a favore del parmigiano, che nella seconda partita ha subito il ritorno del giocatore della Vittorino che non è però riuscito a portare il match al terzo set (7-6 il parziale del secondo).

Vittorino da Feltre di nuovo in vantaggio al termine del primo incontro di doppio, in cui Prado e Marsilio si sono imposti con un doppio 6-4 a Bastoni e Coffrini. Il sigillo sulla gara è stato messo da Delpogetto e Zaniboni, che contro Brambilla e Pontoglio si sono imposti in due equilibratissimi set che hanno visto la squadra di casa aggiudicarsi l’incontro con un doppio 7-6.

Il capitano Marcello Griffini

“Un ottimo esordio contro la squadra più accreditata del girone. Tutti i nostri giocatori scesi in campo, al di là dei risultati, hanno disputato ottime gare dando prova di concretezza e solidità. C’è un perfetto mix tra giocatori d’esperienza e giovani promesse provenienti dal nostro vivaio”.

Dopo la pausa pasquale la Vittorino disputerà la seconda giornata di Serie C domenica 7 aprile, sui campi di casa di Via Del Pontiere contro il CERE Reggio Emilia.