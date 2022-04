Tennistavolo – 278 pongisti a Cortemaggiore per il Torneo Nazionale Pizza +1

Per due giorni – il 16 e il 18 aprile – Cortemaggiore è stata capitale del tennistavolo con il Torneo Nazionale Pizza +1. A sfidarsi in tutto 278 partecipanti, appartenenti a società di n0ve regioni diverse. In campo le partite hanno confermato le aspettative della vigilia, con duelli avvincenti in ogni categoria in gara. Presenti alle premiazioni anche le istituzioni del paese, rappresentate dal vice sindaco Stefano Rancan e dal consigliere comunale Enrico Bertoli.

Di seguito i risultati del Torneo di Tennistavolo per ogni categoria

Over 5000

1 LIVERANI ALESSANDRO (SPORT VITA FIRENZE)

2 AMADORI LORENZO (CESENA)

3 TORRESINI ANDREA (CONIOLO BRESCIA)

3 TUMIATI SIMONE (FERRARA)

Over 3000

1ORPELLI MAURIZIO (CASTELFRANCO EMILIA)

2 ZORZAN STEFANO (FERRARA)

3 DAVERIO CHIARA (VARESE)

3 MARINELLI AZZURRA (CASTELGOFFREDO)

Over 4000

1 TRAVAGLIATI ALESSANDRO (CASTELGOFFREDO)

2 MAGGIO MICHELE (CREMA)

3 VALLOTIGARA ARMANDO (TREVISO)

3 FRAGNI ALESSANDRO (S.POLO DI TORRILE)

Over 1000

1 MIGLIORI MARCELLO (ALTO SEBINO)

2 FACCHI SIMONE (RIPALTA CREMASCA)

3 MOLINARI MICHELE (TECO CORTEMAGGIORE)

3 RAVERI AGOSTINO (FORTITUDO BOLOGNA)

Over 450

1 CORBUREAN IOLANA (PRATO)

2 TOZZINI NICOLO’ (CASCINA)

3 GAMPAOLETTI MICHELE (JESI)

3 MARRA DENIS (RIPALTA CREMASCA)

Over 2000

1 FERRINI ALESSANDRO (TECO CORTEMAGGIORE)

2 LANDI ENRCIO (RIMINI)

3 NOTARI NICOLO’ (METALPARMA)

3 BINE EMANUELE (FORTITUDO BOLOGNA)