Tennistavolo – Cortemaggiore, El Aazri trionfa nel singolare di 5a categoria

Nella terza prova regionale valida per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani, che si svolgeranno a Riccione, il tennistavolo Cortemaggiore ha partecipato in quel di San Felice sul Panaro con tre giovani: Mohammed El Aazri nei 5^ categoria, Federico Vacca nei 6^ categoria e Cristina Dodi nei 5^ femminili. I giovani sono stati accompagnati da Alexander Sazonov e da Simone Dernini. Una trasferta positiva soprattutto per El Aazri che, fra quasi un centinaio di partecipanti, ha messo tutti in fila vincendo la propria categoria.

Il cammino di El Aazri

In finale ha trovato il più esperto e navigato Davide Naldi del tennistavolo Centese (Ferrara), che nulla ha potuto contro l’esuberanza pongistica del giovane magiostrino del tennistavolo Cortemaggiore. Dopo aver lasciato sempre a zero i propri avversari, solo in quel frangente Mohammed ha perso un set. Il match, però, non è mai stato in discussione. Il giovane portacolori della Teco ha ottenuto la vittoria.

El Aazri è arrivato in finale con una serie di meritatissimi 3-0 contro Silvano Alivermini (tennistavolo Rimini), Francesco Zanchini (Tennistavolo Fortitudo Bologna), Marcello Martinelli (Tennistavolo Nettuno Bologna), Tiziano Bacchelli (Villa Doro Modena) e Marco Bongiorni (Vittorino da Feltre Piacenza); in semifinale 3-0 anche a Lorenzo Antonioli (Alfieri Romagna Forli). Nei 6^ categoria Federico Vacca ha sfiorato il podio, mentre nei 5^ femminili Cristina Dodi ha raggiunto il quinto posto.