Tennistavolo, la Teco chiude l’anno con il torneo Open nazionale

Il tennistavolo Cortemaggiore come da calendario nazionale sarà chiamato sabato 29 e domenica 30 ad organizzare il torneo open nazionale , manifestazione inserita nel calendario nazionale e valido per le classifiche individuali , sarà in palio il trofeo “ IL TAGLIERE” che andrà alla migliore società classificata

Sarà una chiusura di anno con il botto infatti al termine delle iscrizioni e delle prassi regolamentari nuovamente la località piacentina deve riscontrare una notevole partecipazione ben oltre 300 pongisti provenienti da Piemonte, valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, alt trentino alto adige, veneto , Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, toscana, marche Lazio e Campania, dei dati che non fanno altro che confermare quanto sia considerato il sito magiostrino nel panorama nazionale.

Nutrito e intenso il programma gara :

SABATO 29

ORE 9 SINGOLO MASCHILE DI QUINTA CATEGORIA MASCHILE

ORE 14 SINGOLO MASCHILE DI SESTA CATEGORIA MASCHILE

DOMENICA 30

ORE 9 SINGOLA MSCHILE DI QUARTA CATEGORIA MASCHILE

ORE 9 SINGOLO FEMMINILE QUINTA CATEGORIA

ORE 14 SINGOLO FEMMINILE TERZA E QUARTA CATEGORIA FEMMINILE

ORE 14 SINGOLO MASCHILE TERZA CATEGORIA MASCHILE

In base alle iscrizioni ecco i possibili favoriti della vigilia nelle varie categorie :

SESTA MASCHILE Favoritissimo Pomelli Giacomo del parma in prima fila anche il pesarese Salvatierra Brando , Mattioli Luca del Lucca , Manetta Bernardo del tennistavolo Prato

QUINTA MASCHILE

ICecchini fabrizio e Spezie simone del tennistavolo Senigallia , Gnerucci Enrico dell Arezzo e Arrighini Mattia dell’arma di taggia , il bresciano del coniolo Sandrini Mattia

QUARTA MASCHILE

Perpaoli Nicolo’ e Piacente Agostino del camerino e Senigallia , a Trevisan Luis del gorizia ,Castellano Nicola del genova e Moras Stefano del brescia

TERZA MASCHILE

Raccanello Edoardo del firenze, Ragbaykan daniel del vicenza, Bnvegnu’ Massimiliano del mestre e Galli lorenzo del pisa

QUINTA FEMMINILE

Mirisola joanna dell Atletcih genova, Lenzi Nadia della maior bologna e yurchuck yaroslava del pavia

TERZA E QUARTA FEMMINILE

Triboi catalina modena, Ciferni Giulia della campana Frassati, Nita viorica del forli , Batolommei del novara

Fra i pongisti del corte possibilità di emergere con Cappuccio costantino nei terza, Benassi Alessandra nelle quinta rubini aurora e solis villao natalia nelle terza e quarta

ORGANIZZAZIONE

Il giudice unico arbitro Vitale Carmine dell’aeronautica militare che coordinerà una folta schiera di giudici arbitri e addetti ai computer come Armani marco, colombi claudio , colombi Francesco, cappuccio stefano, vidoni maria, melilli angelo,aldrigo fausto e zucchi patrizia