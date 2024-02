Tentano il furto in un bar, i residenti li notano e chiamano la polizia: ladro bloccato durante la fuga

Tentano di entrare all’interno di un bar in piena notte per compiere un furto. Ma vengono scoperti dai residenti, allarmati dai rumori. I fatti sono accaduti lungo la via Emilia Parmense, a Piacenza. Era notte fonda quando alcuni residenti hanno udito dei rumori provenire da un locale ormai chiuso, vista l’ora tarda.

Affacciatisi alle finestre gli abitanti hanno sorpreso due soggetti intenti ad armeggiare con la porta d’ingresso. Invece di intimare loro di smetterla, i testimoni hanno chiamato la polizia. Scelta saggia.

Le volanti, infatti, sono intervenute in pochi istanti: i due, alla vista delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga, ma gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due, un 39enne di origini marocchine. Lo hanno denunciato per tentato furto. Ora è caccia al complice.