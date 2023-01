Fiume Trebbia, terminata la manutenzione straordinaria delle sponde e degli affluenti: lavori per 220 mila euro

Più sicurezza per i corsi d’acqua del bacino del fiume Trebbia, nel piacentino. È l’obiettivo dei lavori di manutenzione e riqualificazione di sponde e alvei che hanno interessato, nelle scorse settimane, diversi affluenti e rii minori dei comuni di Bobbio, Coli e Travo.

Finanziati dalla Regione con 220mila euro, gli interventi hanno riguardato l’integrazione delle opere idrauliche presenti lungo il Trebbia, i torrenti Bobbio e Dorba, i rii del Gatto, Armelio e Chiappara, oltre alla riqualificazione degli alvei per incrementare l’efficienza dei corsi d’acqua.

Le opere realizzate

Per la riqualificazione degli alvei, si è proceduto alla rimozione di pietre, rocce e terra, a tutto vantaggio del libero deflusso delle acque e della stabilità delle opere di difesa dall’erosione, senza variare in modo permanente il paesaggio fluviale.

Nello specifico, si è provveduto al ripristino funzionale delle briglie a suo tempo costruite lungo i rii del Gatto e Dorba a Mezzano, nel comune di Bobbio, oltre ai rii Armelio e Chiappara in comune di Coli. Sono state inoltre potenziate sia la difesa delle sponde, estendendola verso monte nel tratto urbano del torrente Bobbio, che le opere a presidio della riva destra del Trebbia, in località Ca’ Teresa di Travo.

L’intervento, realizzato dall’Ufficio di Piacenza dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, è stato finanziato con le risorse del piano degli interventi urgenti 2021.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si trovano sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.