Biglietti omaggio Francesco Tesei e Antonello Cuomo. Al Teatro Politeama di Piacenza il 20 gennaio

Hai mai sognato di vivere una serata magica e coinvolgente? Abbiamo una fantastica notizia per te!

Preparati a essere stupito e affascinato in una serata straordinaria dedicata al centro anti violenza di Piacenza. Alle 21, il magico Francesco Tesei, il più grande mentalista d’Italia, ti guiderà attraverso un mondo di misteri e sorprese. Poi, alle 22,30, Antonello Cuomo salirà sul palco con la sua band per una performance straordinaria dedicata alle indimenticabili canzoni di Antonello Venditti.

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi al doppio spettacolo con Francesco Tesei e Antonello Cuomo in programma sabato 20 gennaio al Teatro Politeama di Piacenza. Due grandi show in un’unica serata dedicata al centro anti violenza di Piacenza!

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 12 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Francesco Tesei, il più grande mentalista d'Italia e Antonello Cuomo canta Venditti con la sua band

Francesco Tesei in Telephaty

e

Antonello Cuomo canta Venditti

Teatro Politeama – Piacenza

sabato 20 gennaio – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto ANTIVIOLENZA PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti vicini, acquistabili).

Per l’acquisto dei biglietti

Francesco Tesei e Antonello Cuomo Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Rivolgiti direttamente alla biglietteria per acquistare altri biglietti vicini.

Francesco Tesei – Telephaty

Tele – Distanza

Phatos – Passione, sofferenza, amore

Telepatia: Passione, condivisa a distanza

L’Amleto, riflesso e simbolo dell’incertezza di un’epoca altrettanto sospesa tra un “prima” e un “dopo”.

Amleto è smarrito e confuso. Anche impaurito, forse. Come tutti noi.

Agli occhi degli altri personaggi Amleto sembra impazzito.

Allo stesso modo, anche il mentalista deve trovare nuove risorse per ricominciare,

dopo mesi di “isolamento” che sembrano aver messo a dura prova la sua stessa mente e il suo spirito.

Delirio? Allucinazione? Sogno? Oppure, come dice Polonio riferendosi ad Amleto: Sebbene questa sia follia, c’è però del metodo.

Il IV spettacolo di Francesco Tesei.

Antonello Cuomo canta Venditti

Antonello Cuomo: Tra Musica, Emozioni e Impegno Sociale

Antonello Cuomo, nato a Napoli “Sotto il Segno Dei Pesci”, è un artista poliedrico il cui destino sembra intrecciato con quello del celebre cantautore romano Antonello Venditti. Nel 2007, Venditti rimase piacevolmente impressionato dalla somiglianza fisica e artistica di Cuomo, dichiarandolo ufficialmente il suo sosia.

La sua carriera artistica si sviluppa parallelamente alla sua vocazione compositiva e autoriale, regalando al pubblico brani indimenticabili come “PER SEMPRE” e “BELLA COME SOPHIE MARCEAU”. Ma la sua arte non si ferma alla creazione musicale: Cuomo diventa anche testimonial di “DONARE E’ VITA”, un progetto che affronta il delicato tema della donazione degli organi.

Una delle sue canzoni più toccanti, “TI REGALERO’ IL MIO CUORE”, si trasforma in un inno per tutti i piccoli ricoverati all’Ospedale Vincenzo Monaldi di Napoli. Questo brano commovente diventa anche la colonna sonora del Docufilm “DA MARIA A CHIARA”, ispirato alla vera storia di Maria Capunzo e Chiara Campagnuolo.

Nel 2022, la vita artistica di Antonello Cuomo si intreccia con quella del talentuoso musicista e arrangiatore Ciro Di Bitonto, già tastierista della Formula 3. Da questa collaborazione nasce immediatamente un sodalizio musicale che culmina nella produzione del brano “SONO UN ARTISTA”, scritto da Cuomo insieme a Silvano Santacroce.

Cuomo non è solo un interprete appassionato, ma anche un artista impegnato socialmente. La sua musica non solo intrattiene, ma ispira e affronta tematiche significative. La sua voce unica e il suo talento compositivo lo rendono una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo, pronto a lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati.