Top10 – I Lyons salutano il “Beltrametti” nel peggiore dei modi: Lazio vince 31-22

Altra giornata da dimenticare per i Lyons, che consegnano su un piatto d’argento la prima vittoria stagionale alla Lazio, che meritatamente festeggia al “Beltrametti”. Dei Lyons irriconoscibili rispetto alle ultime uscite casalinghe si sciolgono alle prime difficoltà, permettendo a una squadra meno talentuosa ma più organizzata e cinica di portare a casa una vittoria che dà morale e fiducia in vista della prossima stagione, che gli ospiti affronteranno in Serie A.

Per i Lyons invece è tempo di riflettere, e chiedersi cosa abbia smesso di funzionare dopo il girone di andata. Cinque vittorie nelle prime 9 gare, una sola nel girone di ritorno. Una stagione che sembrava e rimane positiva termina in una striscia di sconfitte pesanti e brucianti, su cui tutto il gruppo bianconero dovrà riflettere in vista della prossima stagione.

La cronaca

La partita era iniziata al meglio per i bianconeri, in meta dopo pochi minuti con Capitan Bruno, imbeccato da un bel calcio di Ledesma. Nei primi 20’ i Lyons sono sempre in attacco, ma quando sembrano poter affondare il colpo arriva il momento di svolta della gara: con i bianconeri a pochi passi dalla meta, arriva l’intercetto di Cozzi, con il trequarti della Lazio che si invola per tutto il campo e marca la prima meta dei suoi.

I Lyons subiscono il colpo, e dopo pochi minuti arriva un’altra tegola. Placcaggio duro di Petillo, che l’arbitro sanziona con un cartellino rosso. 20 minuti in inferiorità numerica per i bianconeri e partita finita per il terza linea romano, con la Lazio che ne approfitta subito marcando la meta del sorpasso con Bonavolontà. Nel finale di prima frazione reazione dei Lyons, che giocando per vie dirette arrivano a marcare ancora con Capitan Bruno, imbeccato da un bellissimo passaggio di Alessandro Via, nettamente il migliore tra le fila bianconere.

Secondo tempo

La ripresa si apre con i Lyons di nuovo in parità numerica, e i bianconeri si riportano in vantaggio con la terza meta di Bruno, che finalizza un ottimo schema dei trequarti. I Lyons giocano con maggiore convinzione, e un calcio di Piazzato di Ledesma sembra indirizzare ulteriormente la partita verso i bianconeri. Ma negli ultimi 20 minuti di gioco sale in cattedra la mischia della Lazio, che macina calci di punizione in mischia chiusa e rimessa laterale, che costano anche un cartellino giallo a Janse van Rensburg. Gli ospiti ribaltano la partita con le mete di Cozzi, premiato come Player of The Match, Gisonni e Colangeli, lasciando il “Beltrametti” ammutolito di fronte a questa sconfitta bruciante.

La stagione dei Lyons si concluderà sabato 23 sul campo del Calvisano, in una sfida che si preannuncia proibitiva per i bianconeri, con la squadra bresciana che ha già acquisito l’accesso ai Playoff Scudetto.

Rugby Lyons v Lazio Rugby 22-31 (12-14)

Marcatori: p.t. 2’ m Bruno tr Ledesma (7-0), 15’ m Cozzi tr Montemauri (7-7), 24’ m Bonavolontà tr Cozzi (7-14), 31’ m Bruno (12-14) s.t. 44’ m Bruno tr Ledesma (19-14), 53’ cp Ledesma (22-14), 55’ m Cozzi (22-19), 67’ m Gisonni tr Montemauri (22-26), 76’ m Colangeli (22-31)

Sitav Rugby Lyons: Biffi (61’ s.t. Via G.); Cuminetti, Paz, Conti (71’ s.t. Fontana), Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo (63’ s.t. Bance), Cissè, Petillo (43’ s.t. Cemicetti); Janse van Rensburg, Lekic (53’ s.t. Moretto); Salerno (47’ s.t. Aloè), Rollero (12’ p.t. Cocchiaro, 20’ p.t. Rollero, 47’ s.t. Cocchiaro), Acosta (53’ s.t. Minervino)

all. Garcia

SS Lazio Rugby: Cozzi; Santarelli (67’ s.t. Cruciani), Baffigi, Coronel; Bonavolontà (60’ s.t. Pancini); Montemauri, Loro (cap) (77’ Del Valle); Asoli (45’ s.t. Colangeli); Marucchini (38’ p.t Pilati), Parlatore (78’ s.t. Criach); Broglia, Riccioli; Maina (77’ s.t. Franco), Gisonni, Leiger

all. De Angelis

Cartellini: 23’ Rosso a Petillo (Sitav Rugby Lyons), 65’ Giallo a Janse van Rensburg (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Ledesma 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Montemauri 2/3, Cozzi 1/2(SS Lazio Rugby)

Note: Giornata soleggiata e ventosa, terreno in perfette condizioni

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; SS Lazio Rugby 1969 4

Peroni Player of the Match: Francesco Cozzi (SS Lazio Rugby)