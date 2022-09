Torna anche quest’anno in terra parmense l’Appennino Festival il 3 e 4 settembre

Torna anche quest’anno in terra parmense l’Appennino Festival. La manifestazione, organizzata da “Le Vie del Sale” con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Credit Agricole, della Regione Emilia Romagna, del Ministero per i beni e le attività culturali e di alcuni sponsor privati, il 3 e 4 settembre approderà a Ozzano Taro, al Museo Guatelli: il 3 alle 21 è in programma il concerto della corale “Verdi”, il 4 invece alle 15 è in programma la festa nella corte rurale che è sede del museo e la visita guidata alla collezione a cura dell’associazione “Amici di Ettore Guatelli” (per info: www.amiciguatelli.it).

Il Museo Ettore Guatelli è un museo etnografico che ospita la grande collezione di oggetti correlati alla vita contadina raccolti da Ettore Guatelli, nato nel 1921 e divenuto maestro elementare nei primi anni del dopoguerra: una grande collezione di oltre 60.000 oggetti (utensili della cultura contadina, ma anche oggetti di uso quotidiano, scatole, giocattoli, scarpe, ceramiche) raccontano le condizioni di vita del mondo rurale.

Il 4 settembre però, alla sera, l’Appennino Festival arriva al Teatro Serra del Parco di villa Raggio di Pontenure: lì alle 21 si terrà l’omaggio a Pasolini “E il popolo canta. Pier Paolo Pasolini e la musica popolare”. Protagonisti Andrea Groppi (voce recitante) e, alle voci e agli strumenti, Elisa Dal Corso, Antonio Amodeo, Gioele Mazza, Julyio Fortunato, Maddalena Scagnelli e Franco Guglielmetti.