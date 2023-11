Torna il premio Coppa d’Oro, il 9 novembre a palazzo Gotico: tra i premiati Iginio Massari ad Angelo Barone – AUDIO

Il nostro paese da sempre è ricco di “protagonisti del loro tempo” che lo hanno reso unico e inimitabile. Coppa d’Oro vuole rimarcare questo concetto portando esempi in alcuni ambiti. Su queste basi fonda il premio Coppa D’Oro istituito dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini. L’edizione 2023 si terrà il 9 novembre alle 15,30 nella splendida cornice di Palazzo Gotico.

I premiati

I premiati di quest’anno saranno Iginio Massari, Silvia Zanardi, Angelo Barone, Eugenia Canfora e Michele Serra.

Iginio Massari è considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, con il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione.

Silvia Zanardi è una realtà vincente del ciclismo italiano, seppur molto giovane ha saputo primeggiare a livello internazionale.

Angelo Barone è il presidente nazionale Distretti del Cibo, ha saputo aggregare l’articolata famiglia dei distretti del cibo nella consulta nazionale, organismo che è diventato interlocutore privilegiato del Ministero dll’Agicoltura.

Eugenia Carfora è dirigente scolastico presso l’Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano. L’organizzazione dedicata al mondo della scuola “Your Edu Action” nel 2020 la indica quale migliore preside d’Italia.

Michele Serra è considerato uno tra i giornalisti più brillanti e versatili del nostro panorama, autore di libri di successo e scrittore anche per la televisione.

Il convegno

Oltre ai premiati, saranno numerosi e di pregio i relatori che prenderanno parte alla tavola rotonda dal titolo “Protagonisti del loro tempo”. Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all’Università di Bergamo, Paolo De Castro, membro del Parlamento Europeo, Iginio Massari, Alex Revelli Sorini, docente di Scienze dell’Alimentazione all’università San Raffaele di Roma, Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura, Barone e Canfora. Conduce il convegno Nicola Prudente, conduttore RAI.

Una realtà concreta

“Ormai Coppa d’Oro è diventata una realtà concreta per il tessuto economico piacentino. Siamo alla 15esima edizione. E’ nato per essere uno strumento di promozione a livello nazionale di tutti i prodotti piacentini. Questa edizione sarà molto ricca, avremo tanti relatori di spessore internazionale, quindi ci aspettiamo da questa edizione un risultato estremamente positivo in termini di comunicazione verso l’esterno”, commenta il presidente Roberto Belli, presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini.

“Intorno a questa manifestazione si vanno a raggruppare i soggetti istituzionali più importanti: dal Comune di Piacenza alla Camera di Commercio dell’Emilia, dalla Regione al Ministero dell’Agricoltura che include la Coppa d’Oro tra gli eventi a cui garantisce il patrocinio”, conclude Belli.