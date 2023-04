Torrente Perino, conclusa la manutenzione straordinaria a Coli, Travo, Farini e Bettola: opera da 163mila euro

Un cantiere “diffuso” per la manutenzione di un tratto importante dell’asta del torrente Perino, che ha interessato quattro comuni piacentini.

A Coli, Travo, Farini e Bettola si sono concluse le opere di manutenzione straordinaria del corso d’acqua e del versante che si trova lungo la Strada provinciale 39. In particolare, l’intervento ha riguardato l’ambito compreso tra il ponte della provinciale in località Molino Soria e la località Rampa. A finanziarlo è intervenuta la Regione, con uno stanziamento di 162.500 euro.

“A livello della località Rampa, in particolare, è stato necessario intervenire per risolvere le criticità legate all’eccessivo deposito di sedimenti ghiaiosi sulla sponda sinistra del Perino. Criticità che comportavano una pericolosa deviazione della corrente, minacciando la stabilità delle opere di protezione delle sponde e dello stesso versante- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile. Gli interventi hanno permesso di accrescere la sicurezza idraulica del corso d’acqua e, quindi, di chi vive e lavora nella zona interessata dai lavori”.

L’intervento

I lavori di recupero dell’efficienza idraulica del torrente Perino hanno innanzitutto riguardato la realizzazione di due canali intrecciati, larghi circa 40 metri di larghezza e lunghi circa 400 metri. Hanno lo scopo di favorire il deflusso delle acque.

La stabilità della scarpata, già interessata da dissesto, è migliorata con il rafforzamento di opere di difesa spondale. Per questo si è ripristinato un pennello in gabbioni e se ne sono costruiti altri due, integrati da una difesa con gabbioni cilindrici, le cosiddette burghe.

L’intervento ha visto il finanziamento con fondi regionali del programma triennale dei lavori pubblici. A progettarlo e realizzarlo sono stati i tecnici dell’Ufficio territoriale di Piacenza dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio si trovano sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.