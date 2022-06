Tragedia in Trebbia a Bobbio, 24enne scompare e viene ritrovato senza vita sul fondo del fiume

Tragedia nei pressi di Bobbio, ragazzo di 24 anni muore tra le acque del Trebbia. Tutto era iniziato questo pomeriggio quando il giovane si trovava insieme a un gruppo di amici lungo le sponde del fiume, nei pressi del Ponte Gobbo. Improvvisamente i compagni si sono accorti che l’amico non c’era più. Dopo averlo cercato senza successo, è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori, i quali hanno scandagliato le sponde e i fondali del corso d’acqua. Intorno alle 23 l’amara scoperta. Il corpo del 24enne si trovava sul fondo del fiume, incastrato tra due rocce. Per lui non c’era già più nulla da fare. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.