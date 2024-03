Il ministro Salvini illustra il programma Anas, 200 milioni per la tratta Rivergaro-Cernusca sulla 45

Oltre 44 miliardi di risorse di cui 37 di nuove opere. Nel contratto di programma Anas 2021-2025 sono previsti “6 miliardi di euro in più, rispetto al contratto precedente, di finanziamenti per le nuove opere, manutenzione programmata e innovazione tecnologica”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa sul contratto di programma Anas presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, a Roma. “I dati 2021-2023 indicano in 4 miliardi di euro gli investimenti per la manutenzione programmata” e “ogni Regione ha un intervento di interesse”, ha concluso Salvini.

All’interno del programma rientra anche l’ammodernamento del tratto di Statale 45 compreso tra Rivergaro e Cernusca, opera per cui sono stanziati 200 milioni di euro. Non sono, la variante sarebbe anche considerata l’opera principale dell’Emilia Romagna, da effettuare entro il 2024.