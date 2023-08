Si ribalta con il trattore, muore un uomo di 56 anni. Il tragico incidente è accaduto questo pomeriggio in località Casaldrino, frazione di Corte Brugnatella. L’uomo stava lavorando all’interno di un campo quando per motivi da chiarire si è ribaltato nel procedere lungo un fossato. Il mezzo lo ha travolto schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare.