Travolta da un’auto all’incrocio tra via Boselli e via Martiri della Resistenza. I fatti sono accaduti ieri sera. Una donna stava attraversando la strada a piedi quando è stata colpita da una vettura in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: la donna, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. E’ stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.