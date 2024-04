Auto contro bicicletta, grave una donna. I fatti sono accaduti questa mattina in via Broni. Una donna stava pedalando in sella a una bicicletta quando, all’incrocio tra via Broni e via Monte Penice, una vettura l’ha travolta. Nell’impatto la ciclista ha riportato serie lesioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la donna all’ospedale di Piacenza.