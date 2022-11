Donna investita da un’auto, grave incidente a Castel San Giovanni. I fatti sono accaduti questa mattina. La donna, 53 anni, stava camminando lungo via Morselli quando, per motivi da chiarire, è stata travolta da una vettura condotta da un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la vittima dell’incidente al pronto soccorso di Piacenza, le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.