Travolto da un’auto nei pressi di Mucinasso, ferito ciclista 30enne

Travolto da un’auto, ciclista ferito. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. L’uomo, 30 anni, stava pedalando lungo la strada Farnesiana nei pressi di Mucinasso, in direzione Carpaneto. Per motivi da chiarire, una Toyota Yaris che viaggiava nella stessa direzione lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica. Dopo avergli fornito le prime cure del caso sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacenza in condizioni non gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale.