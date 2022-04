Travolto da un’auto all’altezza di Borgo Faxhall, cade e batte la testa: ferito ciclista

Travolto da un’auto in via La Primogenita, all’altezza di Borgo Faxhall. I fatti sono accaduti ieri sera. Un ciclista stava percorrendo la rotonda in prossimità del complesso commerciale quando, per motivi da chiarire, una vettura lo ha investito. L’impatto è stato molto violento e nella caduta il ciclista ha battuto la testa contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.