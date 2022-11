Travolto dal proprio trattore durante alcuni lavori, agricoltore 71enne ferito nei pressi di Travo

Grave incidente sul lavoro nei pressi di Travo. Un agricoltore di 71 anni si trovava accanto al proprio trattore per eseguire alcuni lavori in un’azienda agricola in località Roncole di Sopra. Improvvisamente, per motivi da chiarire, il trattore ha iniziato a muoversi lungo il pendio. Istintivamente il 71enne ha tentato di bloccare il mezzo ma nel tentativo è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il ferito per poi affidarlo alle cure del 118. L’agricoltore ha riportato gravi ferite ma non si trova fortunatamente in pericolo di vita: è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.