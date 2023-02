Tre colpi in dieci mesi per un negozio di biciclette di Castel San Giovanni, 25 mila euro il bottino di questa notte

Abbattono la vetrina e rubano biciclette per un valore totale di circa 25 mila euro. I fatti sono accaduti questa notte a Castel San Giovanni. I malviventi hanno distrutto la vetrina del negozio Ciclosport, già vittima di un furto analogo lo scorso 10 maggio e ancora l’11 novembre scorso. Una volta all’interno hanno rubato quattro biciclette per un valore complessivo di circa 25 mila euro, poi sono fuggiti probabilmente a bordo di un furgone.

Come detto, è il terzo furto in pochi mesi subito dal negozio in questione. Il colpo dell’11 novembre aveva però avuto un esito alla fine abbastanza positivo: anche in quel caso i danni erano stati ingenti ma almeno i carabinieri erano riusciti a recuperare la refurtiva denunciando un 28enne che stava trasportando la refurtiva in Lombardia.