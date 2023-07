Si tuffano tra le acque del Trebbia e non riemergono più, morti padre e figlio: tragedia a Perino

Purtroppo l’epilogo è tragico. Padre e figlio sono stati trovati senza vita. Si tratta di un uomo di 50 anni e del figlio di 26 anni, di origini straniere. I due si trovavano nel tratto del fiume Trebbia tra Donceto e Perino. A un certo punto i due sarebbero spariti alla vista delle persone che erano con loro in quel momento. I familiari hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero e con il reparto sommozzatori provenienti da Bologna. Insieme a loro i soccorsi del 118 e i carabinieri. Dopo alcune ore di ricerca, i soccorritori hanno ritrovato i corpi dei due, purtroppo senza vita.

Si tuffano tra le acque del Trebbia, non riemergono più. Sono in corso le ricerche di un uomo e di suo figlio. Secondo quanto emerge, i due si stavano concedendo un bagno in Trebbia nel tratto che costeggia Perino. Alcune persone li hanno visti tuffarsi per poi non riemergere più. Hanno così dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero e i sommozzatori provenienti da Bologna. Sul posto anche 118 e carabinieri.