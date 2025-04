Volley – LIVE Trento – Gas Sales Piacenza 2-1, i padroni di casa tornano a condurre: vinto il terzo set 25-19

Torna in campo la Gas Sales Blue Energy Piacenza questa sera in quel di Trento per provare ad allungare a Gara 4 e tentare l’impresa di un’ipotetica finale. I piacentini vengono da 2 sconfitte al tie break e, in entrambe le circostanze, hanno lottato fino all’ultimo per portarsi a casa la vittoria, ma i campioni d’Europa in carica hanno avuto la meglio sui biancorossi sia in Gara 1, sia in Gara 2. Alle 20:30 i ragazzi di coach Travica avranno un ultimatum per continuare a sognare le finali scudetto ed allungare la serie contro i trentini.

La cronaca della partita

Primo set (25-21)

Piacenza in avanti, punto del 5-3 da parte di Romanò. 8-5 a favore dei biancorossi, grande avvio dei ragazzi di Travica. Mandiraci con il primo tempo vincente trova il 14-10 a favore dei piacentini. Trento accorcia, Mandiraci sbaglia la ricezione e regala il -1 a Trento: 15-16. Michieletto firma il settimo punto della sua gara e pareggia i conti, 17-17. Lavia schiaccia e fa +2 per i suoi, 20-18. Michieletto sbaglia il servizio e i piacentini tornano a +1, 21-20. Trento allunga, errore di Galassi e i padroni di casa allungano 23-20. Setpoint Trento, 24-21. Lavia chiude i conti, 25-21. Primo set che va a Trento.

Secondo set (22-25)

Un grande attacco di Romanò schiaccia il 3-1 a favore dei piacentini. Michieletto pareggia i conti a inizio secondo set, 4-4. Ace di Rychlicki che allunga di 2 il vantaggio di Trento, 8-6. Altro ace, questa volta per i biancorossi che riducono il divario con i trentini, 8-9. Set equilibrato, 11-11 dopo un errore in servizio da parte di Flavio. Ancora parità, Maar attacca e, nonostante la perfetta lettura di Flavio in difesa, punto Piacenza: 14-14. Sorpasso per i biancorossi: ace di Romanò, 15-14. Maar allunga il vantaggio piacentino: 17-15. Gas Sales Piacenza avanti di 3: super punto di Romanò, 20-17. Gran difesa di Simon che trova il 22-17. Trento che accorcia le distanze, 22-20. Rychlicki sbaglia il servizio: 24-21 e setpoint Piacenza. Mandiraci schiaccia a terra il 25-22: set che va a Piacenza e tutto in parità.

Terzo set (25-19)

Equilibrio anche ad inizio terzo set: 3-3. Pasticcio difensivo di Piacenza, 7-6 a favore di Trento. Problemi alla caviglia per Loreti, subentra Scanferla: 9-7 a favore di Trento. Romanò rimette astutamente tutto in pari appoggiando a terra il 13-13. Ace di Michieletto che porta a +3 i suoi: 17-14. Trento si porta a +4: Rychlicki schiaccia il 20-16. 23-18 a favore dei padroni di casa, Piacenza in netta difficoltà negli ultimi minuti di set. Errore di Mandiraci in ricezione che regala il setpoint a Trento. Michieletto trova il 25-19: 2-1 Trento.

Quarto set

Trento subito in avanti in inizio quarto set: ace di Michieletto che fa 3-1 per Trento. I padroni di casa allungano: altro punto di Michieletto che schiaccia a terra il 6-1. Ammonito Brizard per proteste, Romanò sbaglia il servizio: 8-2. Piacenza che accorcia le distanze: ace di Brizard, 10-6. Entrato Bovolenta nelle file di Piacenza al posto di Romanò, punteggio di 13-7. Trento avanti 16-8, Piacenza in palla. Trento rimane stabilmente in avanti: muro di Kozamernik, 19-13.

I sestetti

Piacenza: Brizard-Romanò, Simon-Galassi, Maar-Mandiraci. L: Loreti. All. Travica.

Trento: Sbertoli-Rychlicki, Michieletto-Ravia, Kozamernik-Flavio. L: Laurenzano.

A cura di Riccardo Celli