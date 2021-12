Trento – Piacenza LIVE 0-0

Prima partita del girone di ritorno per i biancorossi: il Piacenza di Scazzola va a far visita al Trento che ha un solo punto di ritardo in classifica.

La partita

Suljic tocca per Rabbi, quest’ultimo viene messo a terra da Osuji che viene anche ammonito. Punizione per il Piacenza una 15ina di metri fuori dall’area. Sugli sviluppi Gonzi prova il cross sul secondo palo, Marcheggiani esce senza problemi.

25′ Primo tiro in porta del Piacenza.

17′ Dopo un rimpallo Pasquato ci prova con il destro, ma Libertazzi non ha problemi a bloccare il pallone

11′ Marchi deve lasciare il campo per infortunio. Al suo posto Simonetti

5′ Calcio di punizione per il Piacenza, Sulijc la mette sul primo palo, Marchi prova la deviazione, ma viene rimpallato dagli avversari.

Le formazioni



Iniziata la gara a Trent

Piacenza (3-4-2-1): Libertazzi, Armini, Tafa, Marchi, Parisi, Suljic, Marino, Gonzi, Rabbi, Dubickas, Cesarini. All.Saczzola

A disposizione: Pratelli, Galletti, Angileri, Lamesta, Burgio, Bobb, Codromaz, Giordano, De Grazia, Simonetti, Gissi, Raicevic

Trento: (3-4-1-2): Marcheggiani, Osuj, Trainotti, Carini, Oddi , Belcastro, Raggio, Ruffo Luci, Pasquato, Barbuti, Pittarello