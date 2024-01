Tritium – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Biancorossi pronti a tornare in campo nel turno infrasettimanale valido per la 25esima giornata di campionato a Trezzo, dopo la vittoria interna contro il Caravaggio. I 3 punti nella gara odierna sono fondamentali, visto anche lo scontro diretto tra Arconatese e Caldiero Terme, che, in caso di successo, permetterebbe al Piacenza di guadagnare punti importanti per la corsa verso la vetta. Forti dubbi per quanto riguarda la formazione iniziale, visto il rientro di Moro e le ottime prestazioni di Maianti.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Maianti; Iob, Silva, Somma, Artioli, Kernezo, Tourè, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il prepartita